В сети появилось видео с участием тренера Шахтера Арды Турана.

После того, как юный фанат Шахтера сделал селфи с наставником “горняков”, он воскликнул "Hala Madrid".

Туран остался доволен игрой Шахтера против Руха: "Мне не в чем их упрекнуть"

Турецкий специалист мгновенно отреагировал, пытаясь объяснить парню важность уважения и попросил не выкрикивать этого во время фотографий.

Стоит отметить, что ранее Туран выступал за Барселону, проведя 55 матчей, забив 15 голов и оформив 10 ассистов.

Шахтер уверенно победил Рух и опередил Динамо на вершине – дебютный гол летнего новичка в УПЛ, новая красота от Изаки