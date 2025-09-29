Фанат Шахтера выкрикнул кричалку Реала во время селфи с Тураном – реакция экс-звезды Барселоны (ВИДЕО)
В сети появилось видео с участием тренера Шахтера Арды Турана.
После того, как юный фанат Шахтера сделал селфи с наставником “горняков”, он воскликнул "Hala Madrid".
Турецкий специалист мгновенно отреагировал, пытаясь объяснить парню важность уважения и попросил не выкрикивать этого во время фотографий.
Стоит отметить, что ранее Туран выступал за Барселону, проведя 55 матчей, забив 15 голов и оформив 10 ассистов.
