Под занавес встречи фанаты "трехцветных" начали откровенно сходить с ума.

Атлетико пережил ад у стадиона Реал Сосьедада – окна на автобусе разбили, пришлось вмешиваться полиции

С трибун полетели кучи мусора, а несколько болельщиков выскочили на поле. У одного из них обнаружили нож, который отнял арбитр. Молодые игроки Сан-Паулу сами пытались успокоить нарушителей, и поединок удалось завершить.

Добавим, что команды сражались за выход в финал Юниорского кубка штата. Палмейрас одержал минимальную победу и готовится к битве с Сантосом.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд