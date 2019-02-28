Фанат Ромы, который отправил в кому болельщика Ливерпуля, осужден на 3,5 года

Болельщик Ромы получил наказание за избиение Шона Кокса.

Королевский суд Престона признал итальянского болельщика Ромы Симоне Мастрелли виновным в нанесении тяжелых травм британскому болельщику Ливерпуля Шону Коксу, сообщает Sky Sports.

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Напомним, 24 апреля прошлого года произошла стычка между фанатами Ливерпуля и Ромы перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, в результате чего Кокс получил удар от Мастрелли и впал в кому.

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Британец пролежал в коме 3 месяца, но и в дальнейшем не может ходить и говорить. Мастрелли находился под домашним арестом в Италии с октября, а в прошлом месяце он был экстрадирован в Англию.