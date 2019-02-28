toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Фанат Ромы, который отправил в кому болельщика Ливерпуля, осужден на 3,5 года

18:27 26 Читати українською
Фанат Ромы, который отправил в кому болельщика Ливерпуля, осужден на 3,5 года
Болельщики Ромы / Соцсети

Болельщик Ромы получил наказание за избиение Шона Кокса.

Королевский суд Престона признал итальянского болельщика Ромы Симоне Мастрелли виновным в нанесении тяжелых травм британскому болельщику Ливерпуля Шону Коксу, сообщает Sky Sports.

Айнтрахт – Шахтер: фанатов "горняков" избили во Франкфурте

Напомним, 24 апреля прошлого года произошла стычка между фанатами Ливерпуля и Ромы перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов, в результате чего Кокс получил удар от Мастрелли и впал в кому.

Болельщика Манчестер Сити избили после матча против Шальке – мужчина находится в критическом состоянии

Британец пролежал в коме 3 месяца, но и в дальнейшем не может ходить и говорить. Мастрелли находился под домашним арестом в Италии с октября, а в прошлом месяце он был экстрадирован в Англию.

Теги
Ливерпуль Ливерпуль Рома Рома Лига чемпионов футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер объявил о подписании Тете
    Україна — 15:17447 Шахтер объявил о подписании Тете
2
час
:
38
мин
Валенсия
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук