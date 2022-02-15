Фанат погиб после падения прожектора на матче испанского первенства
Поединок испанских Лененсе и Леальтад де Виллавичиоса завершился трагедией.
Матч 5-го дивизиона между Лененсе и Леальтад де Виллавичиоса не смогли доиграть, поскольку во время поединка прожектор упал на трибуны, сообщает Eldesmarque.
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Не обошлось без трагедии – один из болельщиков скончался в реанимации из-за травм, несовместимых с жизнью. Еще один очутился в больнице с травмой головы.
Причиной падения стал сильный ветер. По сообщениям из Испании, сначала на прожектор упал рекламный щит. Клуб Лененсе приступил к расследованию инцидента, а следующие матчи чемпионата начнутся с минуты молчания.
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