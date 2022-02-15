Матч 5-го дивизиона между Лененсе и Леальтад де Виллавичиоса не смогли доиграть, поскольку во время поединка прожектор упал на трибуны, сообщает Eldesmarque.

Послал в Сегунду: Араухо отметился контроверсионным поступком в матче против Эспаньола

Не обошлось без трагедии – один из болельщиков скончался в реанимации из-за травм, несовместимых с жизнью. Еще один очутился в больнице с травмой головы.

Причиной падения стал сильный ветер. По сообщениям из Испании, сначала на прожектор упал рекламный щит. Клуб Лененсе приступил к расследованию инцидента, а следующие матчи чемпионата начнутся с минуты молчания.

Барселона на последних секундах спасла ничью в дерби с Эспаньолом – "блаугранас" вернулись в зону ЛЧ