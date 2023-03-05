Фанат Месси провоцировал Роналду в перерыве неудачного матча – реакция Криша удивила
Криштиану Роналду вынужден отбиваться от хейтеров даже после переезда на Ближний Восток.
В пятницу Аль-Наср принимал худшую команду чемпионата Саудовской Аравии – Аль-Батин. Звездные хозяева умудрились проиграть первый тайм, а Роналду не забил в пустые ворота.
Рекорд Мбаппе и юбилейная 1000 Месси в видеообзоре матча ПСЖ – Нант – 4:2
В подтрибунном помещении Криша ждал еще один неприятный сюрприз. Его подстерег юный фанат Месси с криками: "Лео гораздо лучше тебя". Очевидно, Роналду был слишком озабочен матчем, поскольку не обратил никакого внимания на провокатора и бормотал: "Это же легкая игра, легкая игра, черт возьми!".
Аль-Наср в компенсированное время забил три мяча и вырвал победу, хотя и без личных успехов португальца. На следующий день Месси забьет за ПСЖ, оформив свое 1000 результативное действие в карьере.
Роналду прервал результативную серию, не забив в пустые ворота – Аль-Наср вырвал победу у худшей команды лиги