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Фанат Манчестер Сити получил строгое наказание за расистские оскорбления в адрес Стерлинга

11 января 06:30 92 Читати українською
Фанат Манчестер Сити получил строгое наказание за расистские оскорбления в адрес Стерлинга
Рахим Стерлинг / Sky Sports

Болельщик Манчестер Сити лишен права посещать матчи команды за расистские оскорбления в адрес Рахима Стерлинга.

58-летний мужчина выкрикивал расистские оскорбления во время матча Манчестер Сита с Борнмутом в декабре 2018 года. В свое оправдание в суде мужчина заявил, что поддался эмоциям и сожалеет о случившемся. Сам Стерлинг не слышал оскорблений, об этом ему рассказали другие фанаты.

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В результате суд вынес вердикт о запрете посещения футбольных матчей на 5 лет и приговорил болельщика к 200 часам общественных работ, информирует Sky Sports.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Расизм в футболе Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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