Болельщику Ливерпуля запретили посещать футбольные матчи сроком на три года после того, как он выкрикивал оскорбления в адрес женщины-инвалида и ее мужа во время последнего домашнего матча Стивена Джеррарда. Именно он оскоблял Диего Симеоне во время матча Ливерпуль – Атлетико.

Как сообщает Liverpool Echo, несколько лет назад 20-летний Джонатан Люк Поултер проигнорировал просьбу Дэвида Хайема убрать баннер, который закрывал обзор его жене, прикованной к инвалидной коляске.

Дубль Льоренте и гол ван Дейка на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Ливерпуль – Атлетико – 3:2

Поултер с Чапел-Роуд, Энфилд, отрицал использование оскорбительного или угрожающего поведения, оскорбительных слов с целью причинения беспокойства, тревоги или стресса на Энфилде 16 апреля, когда Ливерпуль встречался с Кристал Пэлас.

Однако сегодня, 18 сентября, фанат был осужден мировым судом Сефтона. Суд постановил, что инцидент произошел в тот момент, когда Джеррард выходил на поле под почетным караулом, а игроки и болельщики отдавали дань уважения его 17-летней службе в составе "красных".

Также суд постановил, что баннер был поднят прямо перед болельщиками-инвалидами. 61-летний Дэвид Хайем сказал, что почувствовал "угрозу и запугивание" со стороны Поултера ростом 190 см, когда попросил его переместить баннер. Его жена Лора сказала, что слышала, как Поултер, которому в 2013 году было вынесено предупреждение за попытку пронести дымовые шашки на матч на стадионе DW в Уигане, ругался в адрес ее мужа.

По словам Хайема, Поултер сказал: "Мы уже некоторое время пытаемся помочь вам, пользователям инвалидных колясок, переехать, и мы продолжим попытки".

Поултер признался, что сказал мистеру Хайему: "Это Коп, это наша традиция, это то, чем мы занимаемся, если вам это не нравится, вот дверь, вы можете пойти на ***".

В конце концов суд постановил не впускать Поултера на Энфилд в течение трех лет. Ему также было приказано выплатить 520 фунтов стерлингов в качестве уголовных судебных издержек, 500 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек и 60 фунтов стерлингов в качестве компенсации жертве.

Джонатан Люк Поултер является тем самым фанатом, который оскорбил Диего Симеоне во время матча с Атлетико.

Ливерпуль эпично вырвал победу над Атлетико – стандарт на 90-й минуте нивелировал дубль Льоренте