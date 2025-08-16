Полузащитник Борнмута Антуан Семеньо подвергся расистским оскорблениям во время матча первого тура АПЛ против Ливерпуля (2:4).

Полиция Мерсисайда на своем официальном сайте объявила об аресте болельщика Ливерпуля, который оскорблял Антуана Семеньо во время матча между "красными" и Борнмутом (4:2) в 1-м туре АПЛ. Инцидент произошел в пятницу, 15 августа, на Энфилд Роуд.

Полиция расследует инцидент в матче Ливерпуль – Борнмут: футболист стал жертвой расистских оскорблений

Личность подозреваемого была установлена, и его выпроводили со стадиона после получения уведомления.

Арест состоялся в субботу, 16 августа. Нарушителем порядка оказался 47-летний мужчина из Ливерпуля. Он взят под стражу для дачи показаний. Ранее сообщалось, что он передвигается на инвалидной коляске.

Напомним, что Илья Забарный больше не выступает за Борнмут. Несколько дней назад он официально стал игроком ПСЖ.

