Фанат Лестера с кулаками набросился на игроков Ноттингема после гола – его пожизненно наказали
Во время поединка 1/16 Кубка Англии случился неприятный эпизод с участием болельщика Лестера.
На 32-й минуте подопечные Брендана Роджерса в третий раз вынимали мяч из сетки. Один из фанатов не выдержал и выбежал на футбольное поле.
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Молодой парень с кулаками набросился на игроков Ноттингема, праздновавших взятие ворот. Стюарды едва не сразу поймали нарушителя и передали в руки полиции, которая его арестовала.
Отреагировал на действия болельщика и Лестера. В официальном заявлении "лисы" осудили действия парня, извинились и сообщили, что пожизненно запретили ему посещать домашние и выездные поединки команды в любом турнире.
К слову, матч завершился победой Ноттингема со счётом 4:1. В 1/8 финала Кубка Англии соперником "ловких деревьев" будет Хаддерсфилд.
Ярмоленко организовал победный гол на последних секундах, спасши Вест Хэм от грандиозного позора в Кубке Англии.