Во время поединка 1/16 Кубка Англии случился неприятный эпизод с участием болельщика Лестера.

На 32-й минуте подопечные Брендана Роджерса в третий раз вынимали мяч из сетки. Один из фанатов не выдержал и выбежал на футбольное поле.

Лестер унизительно вылетел из Кубка Англии, потерпев разгром от представителя Чемпионшипа

Молодой парень с кулаками набросился на игроков Ноттингема, праздновавших взятие ворот. Стюарды едва не сразу поймали нарушителя и передали в руки полиции, которая его арестовала.

Позорное поведение болельщика «Лестера» после гола Фореста!



Дайте ему пожизненный бан сейчас! #FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB — Мутные аккумуляторы (@FootyAccums) 6 февраля 2022 г.

Отреагировал на действия болельщика и Лестера. В официальном заявлении "лисы" осудили действия парня, извинились и сообщили, что пожизненно запретили ему посещать домашние и выездные поединки команды в любом турнире.

К слову, матч завершился победой Ноттингема со счётом 4:1. В 1/8 финала Кубка Англии соперником "ловких деревьев" будет Хаддерсфилд.