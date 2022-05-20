После третьего гола Эвертона, автором которого стал Доминик Калверт-Льюин, на поле Гудисон Парк выбежали несколько десятков болельщиков "ирисок". Стюарды сумели вывести их с газона, но после финального свистка сделать уже ничего не могли – фанаты снова массово выбежали на поле.

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Один из поклонников Эвертона пробегал мимо Патрика Виейра и показал легендарному французу средний палец, снимая это на видео. При этом фанат еще и обругал наставника. Тренер Кристал Пэлас не стерпел такого отношения – Виейра схватил нахала и ударил его ногой, после чего тот упал на газон.

Участники конфликта чуть не устроили настоящую драку, но стюарды сумели не дать стычке разгореться еще больше. "Мне нечего сказать на этот счет", – цитирует слова Виейра с пресс-конференции Sky Sports.

Напомним, Эвертон обыграл Кристал Пэлас, уступая 0:2 после первого тайма. Эта победа позволила "ирискам" официально сохранить место в АПЛ на следующий сезон. Компанию Норвичу и Уотфорду, которые уже вылетели, составит кто-то из дуэта Лидс/Бернли. Что касается Кристал Пэлас, то перед последним туром подопечные 45-летнего Патрика Виейра занимают 13-е место.

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Patrick Vieira kicking an Everton fan to the floor tonight

pic.twitter.com/4gncryw62X — Football Fights (@footbalIfights) May 19, 2022