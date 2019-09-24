Фанат года по версии ФИФА – Сильвия Грекко, которая помогает своему сыну с инвалидностью жить мечтой о футболе

Невероятная история любви к футболу бразильянки Сильвии Грекко и ее сына Николаса, которые стали одними из главных участников церемонии FIFA The Best-2019.

Мужественная женщина победила в номинации "Лучший фанат 2019" по версии ФИФА.

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Сильвия поддерживает увлечение своего сына Николаса, который родился на пять месяцев раньше срока и весил всего полкилограмма. Мальчик полностью потерял зрение из-за нарушения сетчатки, также врачи диагностировали ему аутизм. Впрочем, мать-героиня не покинула своего сына – она всегда водит его на домашние матчи любимого Палмейраса и комментирует для мальчика события на поле.

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"Я живу футболом с детства. Футбол присутствует в моей жизни, в жизни моего сына. Он меняет наши судьбы. Именно поэтому мы любим искусство этой игры", – приводит слова Грекко с церемонии официальный сайт ФИФА.