Фанат едва не устроил самосуд в матче Первой лиги – арбитр спасался бегством
Поединок 26-го тура Первой лиги Кристалл – Прикарпатье запомнится скандальным эпизодом.
Херсонцы пропустили решающий мяч в конце встречи. Хозяева апеллировали по поводу офсайда, но рефери был неумолим и засчитал взятие ворот.
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Похоже, сторонники Кристалла тоже решили, что это решение было несправедливым. Спустя несколько минут после этого одному из фанатов удалось прорваться на поле, и он пытался добраться до арбитра, которому пришлось бежать.
В конце концов, правоохранителям удалось оперативно усмирить болельщика, как и еще несколько его последователей. Игру удалось возобновить, но спастись от поражения Кристалл не сумел и остался на дне турнирной таблицы.
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