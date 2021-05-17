Херсонцы пропустили решающий мяч в конце встречи. Хозяева апеллировали по поводу офсайда, но рефери был неумолим и засчитал взятие ворот.

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Похоже, сторонники Кристалла тоже решили, что это решение было несправедливым. Спустя несколько минут после этого одному из фанатов удалось прорваться на поле, и он пытался добраться до арбитра, которому пришлось бежать.

В конце концов, правоохранителям удалось оперативно усмирить болельщика, как и еще несколько его последователей. Игру удалось возобновить, но спастись от поражения Кристалл не сумел и остался на дне турнирной таблицы.

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