Фанат Динамо Алексей Рубцов, защищая родную землю, погиб при выполнении боевого задания. О смерти своего болельщика сообщил официальный сайт "бело-синих".

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Алексей был офицером и в совершенстве знал военное дело, так что с началом полномасштабного вторжения пошел защищать Родину. Также занимался спортом, безгранично любил футбол и, в частности, киевское Динамо. Всегда посещал матчи "бело-синих" на разных стадионах не только Украины, но и мира. У него осталась жена и двое маленьких детей.

Напомним, украинцы уже 253 дня противостоят российской агрессии. Враг цинично бьет по гражданским объектам, уничтожает энергетическую инфраструктуру, чем вызывает еще большее отвращение у всего цивилизованного мира и способствует более масштабной помощи партнеров Украине.

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