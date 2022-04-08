Норвежцы немного вышли за рамки воспитанности, отмечая сенсационную победу 2:1.

Наставник Будё-Глимт напал на тренера Ромы после матча – Пеллегрини сообщил детали, полиция устроила допрос

После финального свистка один из фанатов Буде-Глимт попал снежным шариком в нападающего Ромы Тамми Абрахама, который как раз заходил в подтрибунку. Удар был несильным, поэтому звезда "волков" сдержал гнев и просто помахал обидчику пальцем.

Добавим, что 14 апреля Рома будет принимать заполярников на своем стадионе и получит шанс отомстить.

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