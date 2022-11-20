Уже с первого матча на чемпионате мира Катар почувствовал, как к нему относятся иностранные фанаты.

Организация ЧМ-2022 сопровождалась многочисленными скандалами и нарушениями. Шейхи потратили немыслимые деньги, чтобы создать привлекательную картинку, но не все можно купить.

ЧМ-2022 стартовал скандальным незасчитанным голом в ворота Катара – первый легальный мяч забили с пенальти

Уже на старте матча Катар – Эквадор арбитр не засчитал гол в ворота хозяев. Решение правильное, но без подробных повторов и профессиональных объяснений это установить невозможно. Следовательно, один из фанатов Эквадора разразился гневом. Он находился на трибуне среди катарцев и начал жестикулировать. Совершенно понятно, что речь шла о деньгах, которые катарцы якобы заплатили, чтобы не проиграть.

Эквадорцу настойчиво рекомендовали "заткнуться". К счастью, за пределы словесной ссоры конфликт не вышел.

Эквадор уверенно победил Катар в матче-открытии ЧМ-2022 – исторический дубль Валенсии разбил сплетни о "договорняке"