Фамилия Месси гремела на матче Барселоны и Баварии – пели совсем не каталонцы
Болельщики Баварии используют любой повод для издевательств над Барселоной.
Вчера мюнхенцы разбили команду Хави (3:0), которая окончательно упустила все шансы на выход в плей-офф ЛЧ.
Ультрас Барселоны вытащили игроков из раздевалки после унижения от Баварии – неожиданная развязка воспитательной беседы
В один момент трибуны Камп Ноу разразились скандированием "Месси, Месси!". Впрочем, об аргентинце вспомнили совсем не фанаты Барселоны. Это сектор поклонников Баварии решил потроллить "кулес", которые позорно проигрывавали мюнхенцам и с Месси, и без него.
Напомним, подопечные Нагельсманна с максимумом очков после пяти туров гарантировали себе первое место группы С, а Барселона уже может готовиться к весенним выступлениям в Лиге Европы.
Ультрас Барселоны вытащили игроков из раздевалки после унижения от Баварии – неожиданная развязка воспитательной беседы