Вчера мюнхенцы разбили команду Хави (3:0), которая окончательно упустила все шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Ультрас Барселоны вытащили игроков из раздевалки после унижения от Баварии – неожиданная развязка воспитательной беседы

В один момент трибуны Камп Ноу разразились скандированием "Месси, Месси!". Впрочем, об аргентинце вспомнили совсем не фанаты Барселоны. Это сектор поклонников Баварии решил потроллить "кулес", которые позорно проигрывавали мюнхенцам и с Месси, и без него.

Of all things I didn’t expect to see, Bayern fans chanting “Messi” at the Camp Nou is up there. pic.twitter.com/OyEbJrwZk3 — J. (@Messilizer) October 27, 2022

Напомним, подопечные Нагельсманна с максимумом очков после пяти туров гарантировали себе первое место группы С, а Барселона уже может готовиться к весенним выступлениям в Лиге Европы.

Ультрас Барселоны вытащили игроков из раздевалки после унижения от Баварии – неожиданная развязка воспитательной беседы