Фамилий на футболках не будет, команды смогут стоять на колене перед матчем – АПЛ поддержала акцию против расизма

АПЛ дала разрешение клубам на проведение антирасистских акций в первых матчах после возобновления сезона.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте английской Премьер-лиги.

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В 12 ближайших поединках фамилии игроков на футболках заменят лозунгом "Black Lives Matter", а каждая команда имеет право стать на одно колено перед стартовым свистком или во время празднования голов. Также на формах до конца сезона будет логотип Национальной службы здравоохранения Великобритании. Таким образом клубы хотят поблагодарить врачей за мужественную борьбу с коронавируса.

Добавим, что АПЛ возобновится 17 июня матчами Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити – Арсенал.

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