После того как Александер Блессин был уволен с поста главного тренера Дженоа, прочёл от бывших подопечных много интересного о себе. Так, бывший голкипер "грифонов" Федерико Маркетти в своём Instagram написал, что Блессин – "самый фальшивый и тщеславный тренер в его долгой вратарской карьере, который высмеивал генуэзцев с первого дня работы в клубе".

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"Советую тебе пройти стажировку у Давиде Николи и научиться тому, как нужно управлять составом, чтобы получать результаты на поле. Ты отправил команду в Серию Б, которая могла спастись даже с использованием твоих нелепых идей", – написал Маркетти.

Блессин возглавил Дженоа после увольнения Андрея Шевченко из генуэзского клуба в январе 2022 года. Ранее он тренировал бельгийский Остенде.

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