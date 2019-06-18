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Фалькао: Во всех поражениях Аргентины обвиняют Месси, но такую цену платишь за то, что ты лучший игрок мира

10:20 84 Читати українською
Фалькао: Во всех поражениях Аргентины обвиняют Месси, но такую цену платишь за то, что ты лучший игрок мира
Лионель Месси / AP

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао вступился за капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после очного матча команд на Кубке Америки.

 

"Когда Месси забивает, обязательно спрашивают: "Почему он не забил два гола?". Если он делает голевую передачу – говорят, что мог бы отдать больше ассистов.

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Когда он хорошо играет, обязательно скажут, что просто защитники слабые. Когда он забивает со штрафного – говорят, что просто стенку неправильно выставили. Если Аргентина проигрывает – виноват только Месси. Но такую цену платишь за то, что ты лучший игрок мира", – поделился Фалькао в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, Аргентина с Месси в составе уступила Колумбии (0:2) в рамках 1-го тура группового этапа Копа Америка.

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Мир Радамель Фалькао Радамель Фалькао Аргентина Аргентина Колумбия Колумбия Аргентина - Колумбия Лионель Месси Лионель Месси
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