Фалькао: Во всех поражениях Аргентины обвиняют Месси, но такую цену платишь за то, что ты лучший игрок мира

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао вступился за капитана сборной Аргентины Лионеля Месси после очного матча команд на Кубке Америки.

"Когда Месси забивает, обязательно спрашивают: "Почему он не забил два гола?". Если он делает голевую передачу – говорят, что мог бы отдать больше ассистов.

Аргентина проиграла стартовый матч Копа Америка впервые за 40 лет

Когда он хорошо играет, обязательно скажут, что просто защитники слабые. Когда он забивает со штрафного – говорят, что просто стенку неправильно выставили. Если Аргентина проигрывает – виноват только Месси. Но такую цену платишь за то, что ты лучший игрок мира", – поделился Фалькао в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, Аргентина с Месси в составе уступила Колумбии (0:2) в рамках 1-го тура группового этапа Копа Америка.

Аргентина неожиданно уступила Колумбии в центральном матче первого тура Копа Америка-2019