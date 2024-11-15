После 15 лет странствий по Европе именитый нападающий вернулся на родину, подписав контракт с Мильонариос. Фалькао уже 38 лет, но мастерство никуда не делось.

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В матче против Чико ветеран вышел на замену и бильярдным ударом установил счет 5:1. Этот гол оказался не только красивым, но и рекордным. Фалькао с 347-ю точными ударами стал самым результативным колумбийцем в истории, обойдя Виктора Аристисабаля. Расслабляться "Эль Тигре" не может, потому что снизу поджимают действующие футболисты – Дайро Морено (343 гола) и Карлос Бакка (337). Они также выступают в Колумбии, но за другие клубы.

Напомним, Фалькао сделал себе имя в Ривер Плейт, после чего играл за ряд европейских клубов (Порту, Атлетико, Монако, МЮ, Челси, Галатасарай и Райо Вальекано). В футболке сборной Колумбии сыграл 105 матчей, оформив 36 голов.

El gol con el que Radamel Falcao se convirtió en el máximo goleador colombiano de la historia. Grito N°347 ️pic.twitter.com/bdgr6NXfUi — VarskySports (@VarskySports) November 15, 2024

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