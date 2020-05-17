Фалькао раскритиковал запрет объятий во время празднования голов

Нападающий турецкого Галатасарая и сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился мыслями относительно новых ограничений в футболе, вызванных пандемией коронавируса.

"Глядя на возвращение футбола, ставлю себе вопрос: существует ли причина, по которой после голов недопустимы объятия?

Бундеслига ввела временные революционные изменения

На протяжении всего матча мы находимся в постоянном контакте. Во время угловых защитники просто висят на тебе! В стенке тоже все стоят рядом", – написал Фалькао на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, накануне, в рамках 26-го тура, свои выступления в Бундеслиге возобновили немецкие футболисты. Рестарт турецкой Суперлиги, в которой выступает Фалькао, запланирован на 12-14 июня.

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