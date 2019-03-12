Фалькао признался, в каком виде спорта хочет себя попробовать

Форвард Монако Радамель Фалькао рассказал, что хочет попробовать себя в другом виде спорта.

"Я люблю бейсбол. Когда я был маленьким и жил в Венесуэле, регулярно играл с битой. Я часто говорю об этом со своей женой. После того как я завершу футбольную карьеру, хочу попробовать свои силы в бейсболе, как Майкл Джордан. Ничего страшного, что он был баскетболистом. Я хочу быть первым, кто добьётся успеха!", – цитирует Фалькао France Football.

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Сейчас Радамель вместе с Монако ведет борьбу за выживание во французской Лиге 1. Подопечные Леонардо Жардима после 28 туров набрала 27 очков и находится на 16 позиции в турнирной таблице.