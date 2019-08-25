Фалькао отказался продлевать контракт с Монако и требует продать себя

Нападающий Монако Радамель Фалькао не хочет выступать за монегасков.

Французский клуб предложил нападающему команды Радамелю Фалькао продлить контракт, однако колумбиец ответил отказом.

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33-летний футболист не намерен оставаться в клубе и требует у руководства Монако продать его уже этим летом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира на своей странице в твиттере.

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Заметим, что наибольший интерес к Фалькао проявлял турецкий Галатасарай. В этом сезоне колумбиец еще не выходил на поле из-за повреждения.