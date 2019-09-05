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Фалькао официально представили фанатам Галатасарая: форвард вошел в кураж от "огненного" приема

11:42 88 Читати українською
Фалькао официально представили фанатам Галатасарая: форвард вошел в кураж от "огненного" приема
Радамель Фалькао / Фото ФК Галатасарай

Новоиспеченный форвард Галатасарая Радамель Фалькао надолго запомнит свое первое появление на Тюрк Телеком Арене.

Десятки тысяч болельщиков Галатасарая собрались на домашней арене клуба, чтобы поздравить звездного нападающего.

Фалькао перешел в Галатасарай – также турки подписали двух игроков из АПЛ

Радамель Фалькао, появившись на поле, не скрывал своего восторга от такого приема. 33-летний колумбиец вошел в кураж и начал подыгрывать фанатами, заставляя их кричать свое имя громче.

Напомним, Фалькао присоединился к лагерю турецкого клуба, перейдя из Монако, за который выступал с 2016 года.

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Теги
Видеоновости Галатасарай Галатасарай Монако Монако Турция Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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