Фалькао официально представили фанатам Галатасарая: форвард вошел в кураж от "огненного" приема

Новоиспеченный форвард Галатасарая Радамель Фалькао надолго запомнит свое первое появление на Тюрк Телеком Арене.

Десятки тысяч болельщиков Галатасарая собрались на домашней арене клуба, чтобы поздравить звездного нападающего.

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Радамель Фалькао, появившись на поле, не скрывал своего восторга от такого приема. 33-летний колумбиец вошел в кураж и начал подыгрывать фанатами, заставляя их кричать свое имя громче.

Напомним, Фалькао присоединился к лагерю турецкого клуба, перейдя из Монако, за который выступал с 2016 года.