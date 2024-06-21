После завершения контракта с Райо Вальекано Фалькао решил завершить свой европейский этап карьеры, который начался летом 2009 года. Теперь Радамель наконец-то сможет сыграть на профессиональном уровне в родной Колумбии.

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О подписании 38-летнего форварда объявил местный Мильонариос, контракт рассчитан на шесть месяцев. Стоит заметить, что Фалькао играл за этот клуб еще ребенком, ушел, когда ему было всего 13.

Первым профессиональным клубом Радамеля был аргентинский Ривер Плейт, откуда он перебрался в Порту. Далее в карьере Фалькао были мадридский Атлетико, Манчестер Юнайтед, Челси, Монако, Галатасарай и Райо Вальекано.

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