"Мне грустно, потому что я думаю, что моя работа в Челси еще не была закончена. У меня были фантастические отношения с игроками. Мы имели фантастические отношения со всем персоналом.

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Мы преодолели невероятно сложное время смены владельца, когда попали под санкции правительства Великобритании. Еще раньше у нас был COVID-19. Все это было довольно требовательно, но также очень связывало нас. Мы пережили это вместе, и я настраивался на долгосрочную перспективу. Я был готов пройти долгий путь, потому что чувствовал себя счастливым. Впрочем, у новых владельцев была другая идея, и ее пришлось принять", – заявил Тухель в интервью The Hindu.

Напомним, немец за полтора года работы с лондонцами завоевал три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сезон 2022/23 начался для Челси провально, поэтому новый владелец клуба Тодд Бёли решил заменить Тухеля на Грэма Поттера.

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