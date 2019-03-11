Фабри: Шахтер не нуждается в чьей-то помощи в играх этого чемпионата

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился впечатлениями после поражения от Шахтера в матче 21-го тура УПЛ.

"Заслуженное поражение, здесь ничего доказывать. Шахтер – хорошая команда, которая по уровню значительно выше. Возможно, матчи чемпионата для "горняков" как подготовка к европейским турнирам.

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Поэтому я считаю, что им не нужна ничья помощь. Однако сегодня были люди, что им помогали. Ни в коем случае не объясняю этим наше поражение, просто многие решения, на мой взгляд, были не такими, какими должны быть. Шахтер не нуждается в чьей-то помощи в играх этого чемпионата .

Все вы знаете, что Швед – один из лучших бомбардиров УПЛ. Мы приехали с четырьмя потерями: Кучинский, Папа Гуйе, Швед и Кльоц. Последнего нам не хватало в опорной зоне. Для нас это четыре ключевые фигуры, и их отсутствие было ощутимым. Мы пытались продемонстрировать свой футбол, определенным образом "усыпить" действия соперника и замедлить игру, однако быстрый гол сломал наш замысел.

Хочу сказать, что для нас чемпионат начинается сейчас, в следующем матче дома с Мариуполем. Далее у нас 10 поединков второго этапа: там должны продемонстрировать, что можем бороться и умеем играть. Стоит поднять голову после такого поражения.

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Мы должны быть готовы дать отпор. Попробуем восстановить игроков, которые выпали. Перед следующим туром у нас очередная потеря – Онгла. Это несправедливое удаление, собственно, именно это я имел в виду выше. Голевой штрафной, на мой взгляд, тоже вымышленный. Если там был фол, тогда уже и два пенальти. Отсюда мои слова о том, что Шахтер не нуждается ни в чьей помощи", – цитирует Фабри пресс-служба "горняков".