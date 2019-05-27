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Фабри попрощался с игроками Карпат и покинул клуб, – ТК Футбол

15:55 164 Читати українською
Фабри попрощался с игроками Карпат и покинул клуб, – ТК Футбол
Фабри Гонсалес / фото: ФК Карпаты

Фабри Гонсалес больше не является главным тренером Карпат.

Испанец уже попрощался с командой и покинул Украину, сообщает телеканал "Футбол 1".

Фабри отсутствовал на тренировке Карпат – вероятно, он покинул клуб

Об отставке сегодня должны объявить официально. Добавляется, что исполняющим обязанности главного тренера, скорее всего, станет помощник испанца Александр Чижевский, а в его тренерский штаб может войти Артем Федецкий.

Напомним, Фабри возглавил Карпаты в январе 2018 года. Испанский специалист после матча против Олимпика намекнул, что больше не может продолжать работать в клубе.

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Карпаты Карпаты Главное Александр Чижевский Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес Артем Федецкий Артем Федецкий
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