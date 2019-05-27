Фабри попрощался с игроками Карпат и покинул клуб, – ТК Футбол

Украина — 14:00 645
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Горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат – главное в 31 туре УПЛ
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Шевченко вместо Бойко вызвал в сборную Украины голкипера Александрии ПанькиваСборная Украины — 12:34 299
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Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеруИталия — 10:26 370
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