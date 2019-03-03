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Карпаты – Львов: Фабри назвал причины поражения "зелено-белых"

21:28 46 Читати українською
Карпаты – Львов: Фабри назвал причины поражения "зелено-белых"
Фабри Гонсалес / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес прокомментировал поражение от Львова.

"В первую очередь хочу поздравить Львов с победой. Относительно игры, по моему мнению, мы просто подарили сопернику первый тайм. Он был просто катастрофический. На первый тайм мы вышли полностью растерянными.

Карпаты – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Нам не хватило правильного отношения и поведения футболистов. Поэтому мы и проиграли. Не могу сказать, что соперник создал нечто чрезвычайное. Во второй половине мы выглядели лучше, была большая интенсивность игры. Мы создали голевые моменты, но, к сожалению, не смогли довести игру даже к ничьей.

Я, как тренер, расстроен, что мы проиграли. Я думаю, что матчи, где присутствует такое соперничество, заставляют футболистов по-особому настраиваться на игру. Думаю, Львов вышел более мотивированным на первый тайм. Они очень хорошо разместились на поле, надежно сыграли в обороне. Во втором тайме мы боролись и пытались исправить те ошибки, которые допустили в первой половине матча", – цитирует Фабри официальный сайт Карпат.

Карпаты в дерби уступили Львову и потеряли шансы на первую шестерку УПЛ

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Карпаты Карпаты Львов Львов Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
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