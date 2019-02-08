Фабри Гонсалес: Кардинальных изменений в тактике Карпат ждать не стоит

Главный тренер Карпат Фабрисиано Гонсалес рассказал о первом зимнем тренировочном сборе Карпат.

"В организационном аспекте, казалось, что во время январского сбора в Турции никаких проблем не должно возникнуть. Мы были обеспечены отличными условиями для проживания, достойными спарринг-партнерами, качественным полем для занятий. Однако, к сожалению, гостеприимным хозяевам не удалось договориться, как говорят, с небесной канцелярией и из-за обильных дождей мы не смогли провести 4-5 тренировок на травяном газоне. Конечно, этот сбой затмил наше пребывание в Анталии.

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У меня вообще не было претензий к футболистам. Мы закладывали фундамент и я был очень доволен отношением ветеранов и молодежи к выполнению своих обязанностей. Все старались, не жалели себя на тренировках и в контрольных матчах.

Конечно, у каждого тренера есть любимая модель игры. Я – не исключение. Однако здесь очень многое зависит не только от моего желания, но и от подбора исполнителей, готовы ли они к этой схеме. Поэтому в Карпатах каких-то кардинальных изменений в тактике ждать не стоит. Пока идет процесс адаптации тренера и игроков, могут ли они внедрять на практике то, над чем раньше не работали? И нужно время, чтобы от этого взаимопонимания получать дивиденды.

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Мы еще только на середине пути. Работы выполнено процентов на сорок, но впереди еще второй, самый важный этап подготовки. Он будет уже более специфическим, прагматичным, без экспериментов. В ближайшее время будем наигрывать тот состав, который и будет задействован в Премьер-лиге и в Кубке Украины. Надеюсь, что новые испытания встретим во всеоружии", – цитирует Гонсалеса Команда 1.