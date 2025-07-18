Полузащитник Максимо Перроне перешел в Комо из Манчестер Сити.

Комо официально объявил о трансфере аргентинского полузащитника Максимо Перроне из Манчестер Сити. Игрок подписал контракт до 2029 года – сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

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Соглашение также включает 30% от суммы следующей продажи футболиста, а также опцию обратного выкупа, которую оставил за собой Манчестер Сити.

Аргентинец присоединился к Сити в январе 2023-го из Велес Сарсфилда, а прошлый сезон провел в аренде у Комо, где сыграл 26 матчей.

"Мы рады приветствовать Макси на постоянной основе. Он быстро адаптировался, понял наш стиль и стал важной фигурой", – прокомментировал трансфер главный тренер Комо Сеск Фабрегас.

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