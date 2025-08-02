Недолгое пребывание игрока сборной Англии Деле Алли в Комо, куда он перешел зимой подходит к концу. Он больше не входит в планы Сеска Фабрегаса и тренируется с другими игроками, на которых тренер больше не рассчитывает.

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Присоединившись к команде с надеждой на восстановление былой формы, Алли тренируется индивидуально. Как информирует GdS, Деле раздумывает над завершением карьеры.

В последний раз он выходил на поле 15 марта, почти пять месяцев назад, в матче против Милана. Алли вышел на замену на 81-й минуте, а спустя 10 минут он брутально сфолил и получил заслуженную красную карточку. Экс-партнер по Тоттенхэму Кайли Уокер, выступавший за Милан, пытался уговорить судью отменить красную, но тщетно.

С тех пор он больше не играл, а постоянные мышечные проблемы мешали ему вернуться на поле. Руководство клуба решило сосредоточить усилия на молодых, более физически подготовленных игроках.

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