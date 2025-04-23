Фабрегас услышал вердикт относительно своей работы в дебютном сезоне Серии А
Руководство Комо довольно работой главного тренера Сеска Фабрегаса.
Сеск Фабрегас останется в команде на следующий сезон, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно источнику, несмотря на интерес со стороны более сильных клубов Италии (Милан) и личную встречу с руководством РБ Лейпциг, 37-летний испанец настроен остаться в Комо.
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Сообщается, что Фабрегас уже планирует летние трансферы вместе с руководством клуба. По итогам 33 туров ломбардская команда занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А.
Фабрегас привил Комо смелую атакующую игру, а сама команда снискала славу грозы авторитетов во второй части сезона.
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