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"Фабрегас сам был далеко не идеальным": Санья жестко раскритиковал испанца за унизительные слова в адрес Арсенала

16:39 40 Читати українською
"Фабрегас сам был далеко не идеальным": Санья жестко раскритиковал испанца за унизительные слова в адрес Арсенала
Фабрегас и Санья / Getty Images

Экс-защитник Арсенала Бакари Санья ответил Сеску Фабрегасу, не слишком приятно отозвавшемуся о своих бывших партнерах.

"Я был удивлен, прочитав это. От него я этого не ожидал, потому что он должен был быть одним из лидеров команды, он был одним из большых талантов, и как лидер и настоящий игрок он не должен был так говорить о своем клубе.

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Арсенал заставил его сказать, что некоторые игроки были не на его уровне, но Фабрегас сам был далеко не идеальным во все сезоны. В те времена пресса часто говорила, что он мало бегает и не борется, его партнеры также имели право жаловаться. Он может иметь свое мнение, он действительно классный игрок, но, возможно, некоторые ожидали большего и от него", – приводит слова Санья Goal.

Напомним, француз выступал за Арсенал с 2007 по 2014 годы, а Фабрегас – с 2003 по 2011-й.

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Англия Арсенал Арсенал Бакари Санья Бакари Санья Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас
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