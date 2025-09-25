Кубок Италии, 2-й раунд

Парма – Специя – 2:2 (по пенальти – 4:3)

Голы: Бричги, 26, Пеллегрино, 45+1 – Аурелио, 44, Лападула, 82

Удален: Пликко, 76 (Парма)

Верона – Венеция – 0:0 (по пенальти – 4:5)

Комо – Сассуоло – 3:0

Голы: Родригес, 2, 41, Дувикас, 24

Комо посвятил победу в Кубке Италии всем жителям своего региона, который пострадал от наводнения. Еще перед игрой клуб дал понять, что перечислит всю выручку от проданных билетов на поддержку местной общины. Команда Сеска Фабрегаса не имела права выступить плохо в такой день – поэтому Комо решил исход встречи еще до перерыва. Сассуоло чемпиона мира Фабио Гроссо не смог оказать сопротивление.

Парма, играя полуосновным составом, все же сумела пройти Специю, несмотря на то, что доигрывала матч вдесятером. Форвард Специи Джанлука Лападула вышел на замену и на 82-й минуте сравнял счет, переведя игру в серию пенальти. Но сам же в этой серии не забил свой 11-метровый. Еще один пенальти не смог реализовать Солери, тогда как у Пармы промахнулся только Чиркати.

