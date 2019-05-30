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Фабрегас прокомментировал возможный переход Азара в Реал

10:49 53 Читати українською
Фабрегас прокомментировал возможный переход Азара в Реал
Эден Азар / Соцсети

Бывший одноклубник Эдена Азара Сеск Фабрегас считает, что бельгиец достиг своего максимума в Челси.

"К сожалению, я не думаю, что Челси сейчас может дать ему все, чего он заслуживает. С точки зрения потенциального выигрыша всех наград, и даже если говорить о "Золотом мяче". Я знаю, он говорит, что не думает об этом, но в глубине души он мечтает. Он очень хочет выиграть Лигу чемпионов.

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Я думаю, что сейчас в Челси он достиг максимума, и он может подняться гораздо выше этого максимума в таком клубе, как Реал, так как эти клубы – Реал, Барселона, а теперь и Манчестер Сити, Бавария – они всегда возвращаются на высокий уровень.

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У Реала был ужасный сезон, но они вернутся. Никаких сомнений", – передает слова Фабрегаса BT Sport.

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