Комо на своем официальном сайте объявил о подписании Хакобо Рамона. Он идет по следам плеймейкера Нико Паса, который также является воспитанником Реала и уже успел проявить себя в Серии А.

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Испанский центральный защитник перешел по схеме, очень похожей на ту, что была использована прошлым летом при покупке Нико Паса, разница лишь в суммах. Как информирует Marca, Комо заплатит 2,5 миллиона евро за 50% трансфера. Реал, как и в случае с атакующим полузащитником, будет иметь опцию обратного выкупа в конце каждого из следующих трех сезонов.

20-летний Хакобо провел 6 матчей за первую команду Реала и забил 1 гол. Также он забил в сезоне 2024/25 за Кастилью 4 мяча в 15 матчах.

Комо Сеска Фабрегаса продолжает свой амбициозный проект и уже преодолел отметку в 100 миллионов евро в это летнее трансферное окно. Однако Хакобо – первое усиление линии обороны, поскольку все игроки, приобретенные этим летом (в обороне), были арендованы, включая Алекса Валле, Ван дер Бремпта и Фелипе Джека.

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