Фабрегас покинул Монако – прощальный сезон чемпиона мира и Европы получился жалким
Полузащитник Сеск Фабрегас завершил свои выступления в составе Монако.
Испанец получил статус свободного агента по завершении контракта, сообщает официальный сайт клуба.
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Зимой 2019 года Монако приобрел Фабрегаса у Челси за 9 млн евро. Полузащитник отыграл за французский клуб 68 матчей, в которых оформил 4 гола и 9 ассистов. Последний сезон Сеска испортили постоянные травмы – всего 115 минут на поле и никаких результативных действий.
Не исключено, что 35-летний испанец завершит карьеру. Кроме Монако, Фабрегас выступал за Арсенал, Барселону и Челси, а со сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы и становился чемпионом мира в 2010 году.
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