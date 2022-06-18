Испанец получил статус свободного агента по завершении контракта, сообщает официальный сайт клуба.

"Это был худший год в моей жизни": Фабрегас объявил об уходе из Монако

Зимой 2019 года Монако приобрел Фабрегаса у Челси за 9 млн евро. Полузащитник отыграл за французский клуб 68 матчей, в которых оформил 4 гола и 9 ассистов. Последний сезон Сеска испортили постоянные травмы – всего 115 минут на поле и никаких результативных действий.

Не исключено, что 35-летний испанец завершит карьеру. Кроме Монако, Фабрегас выступал за Арсенал, Барселону и Челси, а со сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы и становился чемпионом мира в 2010 году.

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