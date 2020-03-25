Фабрегас озвучил главную причину ухода из Арсенала

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас откровенно рассказал о периоде своих выступлений за лондонский Арсенал.

"Я был капитаном и всегда чувствовал большое давление. Мне нужно было вести команду к победам, и я отдавал все силы. Иногда после поражений я возвращался домой и начинал плакать. Мне было трудно, я не спал по ночам. А потом, когда мы проигрывали, я ехал в автобусе разбитый и слышал, как некоторые игроки смеются и думают, чем они займутся позже. Так продолжалось несколько лет.

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Мы играли в хороший футбол, мне это нравилось, но роль лидера накладывала свой отпечаток. Я делал все и в какой-то момент почувствовал себя одиноким. Особенно в последние два-три года. Не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но тогда я считал, что Робин ван Перси и Самир Насри – единственные футболисты, которые были со мной на одном психологическом и техническом уровне.

В голову приходили разные мысли. Должен признать, что я был опустошен, истощен морально и физически, а в душе понимал, что отдаю все. Понимал, что необходимы трансферы, но их не было. А когда видел такое поведение от некоторых игроков, почувствовал желание рассмотреть другие варианты. Если бы не это, я бы тогда не ушел из Арсенала", – цитирует Фабрегаса издание Goal.

Напомним, Сеск выступал в Арсенале с 2003 по 2011 год. Он провел за "канониров" 306 матчей, забил 59 голов и отдал 92 результативные передачи.

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