Фабрегас озвучил главный залог успеха Ливерпуля

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас поделился мыслями относительно лидера сезона в английской Премьер-лиге – Ливерпуле.

"Великолепная команда, сорвавшая джек-пот, пригласив Клоппа и предоставив нужных игроков.

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Они предоставили ему время, чтобы построить что-то особенное", – написал хавбек в своем твиттере.

Напомним, что Юрген Клопп возглавил Ливерпуль по ходу сезона 2015/16. Под его руководством мерсисайдцы начали стабильно бороться за чемпионство, а также завоевали кубок ЛЧ в сезоне 2018/19.

На вынужденную паузу в АПЛ в этом году Ливерпуль ушел лидером с 25 очковым преимуществом за 9 туров до конца чемпионата.

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