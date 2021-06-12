"Я старею, но менталитет тот же: я просыпаюсь каждый день с желанием и жаждой мяча. Придется посмотреть, как организм будет вести себя в будущем сезоне.

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Напомню, что я начал играть в очень молодом возрасте – в 16 лет в Арсенале я уже сыграл немало. Понимаю, что по разным причинам не смогу каждые три дня играть на самом высоком уровне. У меня еще один год контракта, а мы вышли в Лигу чемпионов. Я мечтал закончить свою карьеру, играя в этом турнире", – цитирует Фабрегаса AS.

Заметим, Сеск перебрался в Монако из Челси в 2019-м, в прошлом сезоне провел 26 матчей на клубном уровне (3 гола и 6 ассистов). Также испанец успел стать звездой в Арсенале и Барселоне, а со сборной торжествовал на ЧМ-2010 и двух Евро – в 2008 и 2012 годах.

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