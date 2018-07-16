Фабрегас: Даже страшно, как Мбаппе похож на Анри

Испанский хавбек Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от игры Килиана Мбаппе на ЧМ-2018.

"Когда смотрел на Мбаппе, мне казалось, что я наблюдаю за игрой своего бывшего одноклубника по Арсеналу и друга Анри. У них так много общего!

ЧМ-2018: Мбаппе – лучший игрок турнира по версии Sky Sports

Тьерри был на год старше Мбаппе, когда выиграл чемпионат мира со сборной Франции. Он тоже забивал важные голы. Оба игрока начинали карьеру в Монако, даже немного страшно, сколько у них общего!

Мне нравится смотреть матчи с точки зрения полузащитника. И движение Мбаппе практически идентично тому, как открывался Тьерри в Арсенале. Их реализация моментов и движение очень похожи. Когда я смотрю матчи Мбаппе, начинаю думать о том, как было бы замечательно играть с ним в одной команде. Мне нравятся форварды, которые так здорово открываются.

У него есть все, чтобы стать мировой звездой. Мбаппе надо усердно работать, как это делал Тьерри", – цитирует Фабрегаса The Telegraph.