"Большие футболисты всегда будут фигурировать в слухах. Салах играет за Ливерпуль, одну из лучших команд в мире. Так что, думаю, это нормально, что его имя связывают с другими клубами, особенно зарубежными. В любом случае я вижу, что он счастлив здесь и доволен своей игрой в этом сезоне.

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Мо очень требователен к себе, хочет быть лучшим, помогать команде и усердно работает для этого. Такие вещи имели место всегда, и сейчас ничего не изменилось. Салах продолжает забивать, и все к этому привыкли. В раздевалке он всегда со всеми общается и шутит.

Нет ощущения, что что-то на него влияет. Я не слежу за новостями, так что не могу быть уверенным в любых слухах. Как я уже сказал, топ-игроков всегда будут связывать с большими клубами", – поделился Фабинью в комментарии beIN Sports.

К слову, Салах провел 25 матчей в текущем сезоне в составе Ливерпуля, записав в свой актив 17 голов и 4 ассиста. Египтянина сватают в Реал и Барселону.

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