Фабинью: Я никогда не был близок к переходу в Манчестер Юнайтед

Защитник Ливерпуля Фабинью опроверг, что вел переговоры с Манчестер Юнайтед.

"Мне было грустно покидать Монако – клуб, который дал мне много прекрасных моментов, но в футболе иногда вам нужны новые вызовы, и я понял, что пришло время двигаться дальше.

Клуб с таким наследием как у Ливерпуля хочет подписать тебя? Ладно, ты просто пакуешь чемоданы и едешь. Для меня будет честью носить красную футболку.

Я никогда не был близок к трансферу в Манчестер Юнайтед. Да, слышал, что об этом говорили, но правда в том, что вероятность этого трансфера была крайне мала.

Не буду отрицать, что были некоторые разговоры по поводу моей ситуации с Монако, но официального предложения от Юнайтед не было никогда", – цитирует футболиста портал FourFourTwo.

Напомним, Ливерпуль приобрел Фабинью в Монако за 45 млн евро.

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