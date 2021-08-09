"Представлять свою страну – для меня это мечта, которая осуществилась. За это время у меня было много удивительных моментов. Пение гимна перед игрой и связанная с ним буря эмоций – это то, что вы никогда не забудете. 15 лет работы в сборной дали мне возможность пересечься со многими замечательными игроками, тренерами и персоналом.

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Да, этот ореол совершенно уникальный. Спасибо, фанаты, за вашу поддержку, потому что именно для вас я приложил все усилия, чтобы достойно представлять Польшу. Спасибо. Увижу вас скоро", – написал Фабиански в Instagram.

Добавим, что одноклубник Ярмоленко дебютировал за сборную Польши в марте 2006 года. Всего в составе "Кадры" провел 56 матчей и пропустил 45 голов.

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