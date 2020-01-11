toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Фабиански получил рецидив травмы – команда Ярмоленко снова может потерять одного из лидеров

11 января 11:52 61 Читати українською
Фабиански получил рецидив травмы – команда Ярмоленко снова может потерять одного из лидеров
Лукаш Фабиански / Reuters

Голкипер Вест Хэма Лукаш Фабиански не смог завершить матч 22 тура против Шеффилд Юнайтед (0:1).

54’ Оливер Макберни
 
54’ Оливер Макберни

Польский вратарь получил рецидив травмы бедра, сообщает ВВС.

Позорная ошибка партнеров Ярмоленко в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм

Фабиански провел на поле всего 14 минут, однако был вынужден уступить место Дэвиду Мартину. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не назвал сроков восстановления 34-летнего игрока, однако выразил надежду, что новые проблемы не выбьют подопечного надолго. В текущем сезоне Фабиански уже пропустил 3 месяца из-за повреждения бедра.

К слову, именно ошибка резервного голкипера Мартина привела к единственному голу в ворота Вест Хэма и поражению от Шеффилд Юнайтед.

Шеффилд удержал победу над Вест Хэмом – "молотобойцы" без Ярмоленко потерпели первое поражение под руководством Мойеса

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
805
Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм Лукаш Фабиански Лукаш Фабиански
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
5
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук