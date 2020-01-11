Фабиански получил рецидив травмы – команда Ярмоленко снова может потерять одного из лидеров

Голкипер Вест Хэма Лукаш Фабиански не смог завершить матч 22 тура против Шеффилд Юнайтед (0:1).

Польский вратарь получил рецидив травмы бедра, сообщает ВВС.

Позорная ошибка партнеров Ярмоленко в видеообзоре матча Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм

Фабиански провел на поле всего 14 минут, однако был вынужден уступить место Дэвиду Мартину. Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не назвал сроков восстановления 34-летнего игрока, однако выразил надежду, что новые проблемы не выбьют подопечного надолго. В текущем сезоне Фабиански уже пропустил 3 месяца из-за повреждения бедра.

К слову, именно ошибка резервного голкипера Мартина привела к единственному голу в ворота Вест Хэма и поражению от Шеффилд Юнайтед.

Шеффилд удержал победу над Вест Хэмом – "молотобойцы" без Ярмоленко потерпели первое поражение под руководством Мойеса