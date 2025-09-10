Лукаш Фабиански продолжит карьеру в Вест Хэме, который покинул по окончании прошлого сезона на правах свободного агента. 40-летний вратарь подписал однолетний контракт.

Пакета может подать в суд на FA за срыв трансфера в Манчестер Сити – Вест Хэм его поддержит

Напомним, что поляк посвятил Вест Хэму 7 лет своей карьеры. Он сыграл за лондонскую команду 216 матчей и выиграл с ней Лигу конференций.

"Я действительно, действительно, действительно очень счастлив, потому что этот клуб, очевидно, много для меня значит", – отметил вратарь.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас