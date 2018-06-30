Фабиански: Англия еще пожалеет, что не победила сборную Бельгии

Вратарь сборной Польши Лукаш Фабиански рассказал о предстоящих матчах 1/8 финала ЧМ-2018.

"Как мне кажется, британцы еще пожалеют, что не смогли обыграть в третьем туре сборную Бельгии и попали на колумбийцев. Эта южноамериканская команда крайне сильна, и пусть никого не вводит в заблуждение ее поражение в первом туре от сборной Японии. Всем известно, что тогда все решило удаление в составе колумбийцев на старте игры.

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Подопечные Пекермана отличаются своей техникой и коростью. Если англичанам удастся не пропустить первыми, они смогут рассчитывать на успех. Но в противном случае колумбийцы накажут их в контр-игре", – цитирует Фабиански ТАСС.