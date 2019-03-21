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Фабиана Руиса выписали из больницы

15:30 18 Читати українською
Фабиана Руиса выписали из больницы
Фабиан Руис / Твиттер Фабиана Руиса

Полузащитник Наполи и сборной Испании Фабиан пошел на поправку после болезни.

Фабиан Руис был выписан из больницы после перенесенного гриппа и связанного с ним проблемами дыхания.

Луис Энрике объявил заявку сборной Испании на матчи против Норвегии и Мальты

22-летний игрок впервые получил вызов в национальную сборную Испании, однако Луис Энрике был вынужден заменить Руиса в заявке сборной Испании на Сауля Ньигеса.

В текущем сезоне Фабиан Руис забил пять голов в 28 матчах в составе Наполи.

Теги
Италия Наполи Наполи Испания Испания Луис Энрике Луис Энрике Фабиан Руис Фабиан Руис
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