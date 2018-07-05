Фабиан Руис стал игроком Наполи

Игрок испанского Бетиса Фабиан Руис следующий сезон начнет в чемпионате Италии.

Полузащитник Бетиса Фабиан Руис перешел в Наполи, сообщает официальный сайт итальянского клуба. Испанский хавбек поставил подпись под 5-летним контрактом с "адзурры", который рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 30 млн евро.

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В прошлом сезоне Руис провел за Бетис 35 поединков, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами.

В составе Наполи 22-летний центральный полузащитник должен стать заменой для Жоржинью, который в ближайшее время перейдет в Манчестер Сити. Английский клуб уже договорился с футболистом и приготовил 50 миллионов евро на трансфер.